Bonaccini: “Dal 7 gennaio si tornerà a scuola in presenza”

“Penso che la scuola in presenza riaprirà il 7 gennaio perché la quasi totalità delle regioni preferisce così”. Lo ha detto ieri sera il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini intervenendo al telegiornale della Tgr regionale: “Ma la cosa che a me interessa di più – ha aggiunto – non è qualche settimana in più o in meno, a me interessa che al più presto i nostri ragazzi, gli studenti, tornino a scuola”.

Secondo il Governatore “è giusto fare le lezioni a distanza per proteggere la salute ma se queste proseguono troppo a lungo noi rischiamo di avere un danno su quello che è l’apprendimento. E poi – ha sottolineato ancora – la scuola non è solo apprendimento ma anche socialità, amicizia, è stare insieme agli altri”.