Corsini rilancia: “Scuola sicura solo se si va anche al pomeriggio”

La seconda polemica, invece, è di natura logistica perché, durante il pomeriggio, tantissimi studenti sono impegnati in altre attività ricreative (corsi di musica, di ginnastica, sport vari) e dunque andare a scuola anche tra le 14.30 e le 18 provocherebbero una serie di sovrapposizioni di non facile gestione. Sul piede di guerra infatti sono già scese tante associazioni sportive che lamentano “la solita scarsa considerazione della Regione su sport e discipline artistiche”.

Corsini, intanto, in un’intervista a La Repubblica Bologna non esclude un ritorno a scuola già prima di Natale: “Già da dicembre – ha spiegato – per noi ci sarebbero le condizioni per riavere la scuola in presenza, anche se non al 100%. Potrebbero tornare sul banco al 25 o 30%, che poi era la percentuale prevista per la fascia gialla. Questo significa qualche giorno a settimana per tutti oppure alcune classi in presenza, come ad esempio le quinte. Ma noi comunque stiamo lavorando soprattutto per portare il 100% dei ragazzi delle superiori a scuola dal 7 gennaio”.