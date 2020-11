Decreto dicembre, ecco i divieti di Natale

Il Governo sta lavorando al decreto di dicembre in vista del Natale e di Capodanno, per il contenimento dei contagi da Covid-19. Dalle prime indiscrezioni sembra che il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 dicembre, mentre scatterà tra il 18 e il 19 dicembre il divieto di spostamenti tra Regioni, comprese quelle in fascia gialla. Sembra però che saranno previste possibili deroghe: ci si potrà spostare tra Regioni per raggiungere fidanzati, genitori o congiunti.

Spostamenti e seconde case. Inoltre sembra che si potrà muovere, per raggiungere i parenti, chi ha la residenza in quell’abitazione oppure rientra nel proprio domicilio. Si può andare nelle seconde case che si trovano in una Regione in fascia gialla soltanto se si è residenti. In fascia arancione è invece vietato perché non è consentito uscire dal proprio Comune. Chi vuole trascorrere le festività in albergo può farlo se la struttura si trova nella stessa Regione anche nelle località dove gli impianti sciistici sono chiusi.

La quarantena. Chi torna dall’estero dovrà rimanere in quarantena. Una delle ipotesi prevede di far scattare l’obbligo soltanto per chi rientra dagli Stati che lasciano aperti gli impianti sciistici. Dall’Unione europea è però arrivato l’invito a seguire regole condivise e quindi si sta cercando un accordo con Bruxelles per uniformare le regole.

Centri commerciali e negozi. L’apertura dei negozi sarà prorogata probabilmente fino alle 21. Sembra scontata la riapertura dei centri commerciali e dei grandi magazzini nel fine settimana.