Cliente senza documenti in hotel, denunciato addetto alla reception

Sette patenti ritirate, 32 contravvenzioni, 185 persone controllate a bordo di 112 veicoli. Malgrado il coprifuoco delle 22 non manca il lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico che, nell’ultimo fine settimana, hanno anche denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un cesenaticense di 47 anni che, controllato in via Stradone Sala, è stato trovato con un tasso alcolemico di 2,20 gr/l. Stessa sorte per un 53enne di Sogliano, controllato nel comune di Borghi mentre sostava al centro della carreggiata. Aveva un tasso alcolemico pari a 1,92 gr/l. Un 23enne addetto alla reception di un hotel di Cesenatico è stato invece denunciato per aver ospitato uno straniero sprovvisto di documenti.