Covid: al via i lavori di adeguamento nelle scuole

Gli interventi al Secondo Circolo Didattico.

Alla scuola primaria di Villalta verranno sostituiti i vetri esistenti con vetri dotati di foro e ventola regolabili per permettere l’areazione necessaria anche durante il periodo invernale senza dover necessariamente aprire le finestre. Inoltre verranno realizzate pareti in cartongesso e verrà posata una porta a soffietto in pvc per creare una nuova aula didattica in zona mensa.

Alla scuola primaria di Sala verrà realizzata una parete in cartongesso e verrà posata una porta a soffietto in pvc per adeguare un’aula al piano terra creata per adeguare l’edificio alle norme vigenti durante l’emergenza sanitaria.

“In estate abbiamo lavorate per adeguare gli edifici scolastici di nostra competenza e garantire una riapertura in sicurezza, ora continuiamo con interventi ulteriori per migliorare ancora di più la situazione: cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei genitori, degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Questi miglioramenti sono il frutto di un lavoro di squadra tra Comune, Direzioni Didattiche e Cesenatico Servizi per arrivare alle migliori soluzioni”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“La scuola è sempre una priorità e siamo felici che per gli studenti più giovani la didattica fino a qui sia sempre rimasta in presenza. Abbiamo iniziato a lavorare questa estate e continuiamo oggi per fare in modo che le cose possano migliorare giorno per giorno”, conclude l’assessore Emanuela Pedulli.