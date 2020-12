Approvato il bilancio: ecco le spese e gli investimenti a Cesenatico

Presentate in consiglio comunale le linee guida del bilancio di previsione 2021-2023 e approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 con 12 voti favorevoli e 4 voti contrari. Per quanto riguarda il bilancio di previsione ora ci saranno 15 giorni di tempo per formulare emendamenti prima dell’approvazione, sempre in consiglio comunale, entro Natale.

La Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022.

Presentata e approvata (12 voti favorevoli e 4 contrari) la salvaguardia degli equilibri di bilancio, una fotografia sulla stato dei conti dell’Ente. Le misure prese nel corso di tutto l’anno, in considerazione della situazione causata dal Covid-19, hanno tenuto in sesto i conti dell’Ente, che presenta un bilancio 2020 in salute. “Uno sforzo straordinario”, spiega l’assessore Agostini, considerando che alcune misure sono state prese senza poter aver elementi circa le ricadute future, come ad esempio i sostegni da parte dello Stato. Tutto ciò porterà l’Ente a poter varare ulteriori misure di sostegno alle imprese, di potenziamento di interventi manutentivi e di rilancio della promozione turistica nel corso del mese di dicembre utilizzando il ristoro in arrivo da parte dello Stato relativo alla copertura dei minor introiti in entrata provenienti da Imu, imposta di Soggiorno e Cosap. La liquidità dell’Ente, principale indicatore di salute di un bilancio, è in miglioramento rispetto al 2019. Lo stato di attuazione del piano investimenti si attesta intorno all’80%. L’impegno dei prossimi mesi dovrà essere quello di un programma di efficientamento della capacità di recupero dei crediti del Comune.

Il Bilancio di Previsione.

Nella seduta del consiglio è stato anche presentato il bilancio previsionale 2021-2023. Il prossimo triennio sarà il primo in cui dover fare i conti con l’emergenza sanitaria che per forza di cosa ha cambiate le carte in tavola, anche se le linee guida dell’amministrazione comunale rimangono sempre quelle orientate alla sostenibilità del bilancio e al risanamento dei conti pubblici. L’indebitamento a fine triennio arriverà a 37.7 milioni di euro partendo da quello di fine 2020 che si attesta a 39.9 milioni (nel 2016, all’insediamento dell’amministrazione Gozzoli, superava 60 milioni).

In fase previsionale si registra un calo delle entrate stimato intorno a 1.500.000,00 euro rispetto alle previsioni iniziali del 2020. Per quanto riguarda le imposte, l’amministrazione comunale ha deciso di confermare la stessa aliquota IRPEF prevista per il 2020 con lo 0,7 per mille. Scendono anche gli introiti previsti dall’IMU con una previsione di incasso minore di 200.000,00 euro. La cifra totale prevista invece per la tassa di soggiorno sarà di 1.950.000,00 euro ovvero in discesa di oltre 230.000,00 euro rispetto al previsionale 2020.

Inoltre sono previste minori entrate da sanzioni amministrative, tassa di occupazione del suolo pubblico, tariffe di parcheggio e affissioni. Una novità sul fronte delle entrate è la previsione legata all’imposta IMPI, ovvero l’IMU sulle piattaforme, con l’amministrazione comunale che ne prevede la riscossione di una prima rata di800.000,00 euro come previsto dal Decreto Legge 124/2019. Sul fronte della lotta all’evasione le stime di entrata si aggirano attorno ai 1.3000.000,00 euro per quanto riguarda l’IMU e ai 500.000,00 euro per quanto riguarda la TARI.