Covid: in Emilia Romagna calano i contagi, ma aumentano nel Cesenate

È inoltre disponibile il report periodico sull’andamento della pandemia in Emilia Romagna: per la seconda volta da fine settembre, il dato sui contagi rilevati ogni cinque giorni mostra una flessione, con 11.791 nuovi casi dal 22 al 26 novembre rispetto ai 11.998 dal 17 al 21 novembre. Il report completo al link.

Si registrano 52 nuovi decessi: 8 in provincia di Piacenza; 5 in quella di Parma; 2 in quella di Reggio Emilia; 8 in quella di Modena; 9 nel ferrarese; 14 a Ravenna; 3 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 77 anni e due uomini di 71 e 64); 3 nel riminese. Nessun decesso nella provincia di Bologna.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (-2 rispetto a ieri), così distribuiti: 15 a Piacenza, 14 a Parma, 34 a Reggio Emilia, 56 a Modena, 56 a Bologna, 4 a Imola, 21 a Ferrara, 14 a Ravenna (-2), 7 a Forlì (+1), 3 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (+1).

Le persone complessivamente guarite salgono a 46.894 (1.308 rispetto a ieri).

Il dettaglio dei dati a questo link.