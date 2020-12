E’ nato a Cesenatico il primo liquore allo zenzero peruviano

Un prodotto di nicchia, lavorato a mano, contraddistinto dal retrogusto piccante tipico di una radice entrata prepotentemente anche nelle nostre abitudini alimentari grazie alle sue rinomate proprietà antiossidanti, antireumatiche ed antitumorali. Spiega ancora Saffioti:

“Nella raffinazione dei liquori le materie prime spesso perdono le loro proprietà organolettiche. In questo caso, invece, durante la filiera della lavorazione artigianale, vengono preservate tutte le peculiarità di un prodotto di alta qualità, che è tale grazie alla composizione del terreno peruviano e alle tecniche di coltivazione che non prevedono l’uso di fertilizzanti di sintesi o di pesticidi”.

Da consumare ghiacciato a fine pasto come digestivo, ma anche caldo diluito con acqua con buccia d’arancia e un pizzico di cannella come un vin brulé, nel gelato o nei cocktail’s più creativi, ZenZer Sì viene venduto anche al dettaglio in una stilizzata ed elegante bottiglia in vetro da mezzo litro.