Gel e mascherine acquistate: Forlì-Cesena al 29° posto in Italia

A guidare la classifica delle province in cui si sono acquistate più unità è Genova, con circa 7 confezioni, tra mascherine e gel, acquistate in media da ciascun maggiorenne. Seguono per volumi acquistati Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, invece, si incontrano Catanzaro, Vibo Valentia, Trento e Novara, dove in nove mesi di pandemia sono state acquistate in media meno di 1,8 mascherine a testa in farmacia.

La nostra provincia, invece, come detto è al 29° posto con una media di 3,25 dispositivi di sicurezza acquistati per ogni abitante. Un dato tutto sommato lusinghiero se si pensa che, sul fronte dell’emergenza pandemica, Forlì-Cesena non ha mai registrato, nel corso di questi nove mesi di Covid, un numero di contagi allarmanti.