Ristoranti verso la riapertura, ma aspettate a fare la spesa

Per altro, la media dei contagi in Emilia-Romagna resta ancora sopra quota duemila al giorno e ieri la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è stata del 18,5% (il giorno prima la media era del 13,6%).

Purtroppo non calano neppure i decessi (ieri 39, tre in provincia di Forlì-Cesena e sei nel riminese, tutte persone sopra gli 86 anni). I pazienti ricoverati in terapia intensiva, infine, crescono in maniera molto lenta (249, ieri +4), mentre preoccupa l’aumento dei ricoveri negli altri reparti Covid (ieri +87). Tutti dati, insomma, che fotografano una situazione non in peggioramento ma neppure in incoraggiante regressione. Ecco perché, con una curva pandemica così incerta, sarà bene aspettare fino all’ultimo prima di ripartire con gli ordini.