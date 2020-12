Ristoratrice riminese scrive a Conte: “L’incertezza ci sta uccidendo”

Isabey ricorda:

“Qualche settimana fa fummo colti tutti di sorpresa dall’ordinanza regionale che, da un giorno all’altro, ci imponeva la chiusura. Noi, che avevano già fatto gli abituali rifornimenti per il weekend e programmato anche un piccolo intrattenimento mattutino, fummo costretti ad annullare tutto e a regalare tanti prodotti freschi che sarebbero andati a deperimento. Oggi la speranza è che le istituzioni tengano presente la complessità delle nostre imprese e ci diano il tempo necessario per organizzare, nel caso, una comoda riapertura. Abbiamo imparato in questi mesi a ‘navigare a vista’, ma tanti lavoratori aspettano da noi delle risposte e, anche se non dipende da noi, è davvero imbarazzante non poter offrire a questi ragazzi neppure un orizzonte di speranza”.