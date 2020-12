Approvata risoluzione regionale del Pd a favore delle vongolare

E’ stata approvata ieri all’unanimità in commissione Politiche economiche una risoluzione del Partito Democratico che impegna la Giunta regionale a prevedere “forme di sostegno per le attività che operano nel settore della mitilicoltura, in gravi difficoltà economiche”.

La consigliera Lia Montalti ha spiegato :

“In tutta la fascia costiera dell’Emilia-Romagna la pesca e l’allevamento ittico lagunare hanno una tradizione secolare. Attività come l’acquacoltura e l’allevamento su fondali lagunari di vongola verace e in sospensione in mare di mitili sono due attività prevalenti nell’area e la Marineria di Cesenatico è una delle più attive della Regione e una delle più importanti”.

Molti pescatori di Cesenatico, che hanno visto quasi azzerarsi il prezioso prodotto, hanno chiesto dunque alla Giunta un sostegno in questo momento di duplice crisi, climatica ed economica.