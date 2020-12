Ecco il regolamento dello Skate Park di Cesenatico

È già iniziata la stagione dello Skate Park a Cesenatico con l’inaugurazione di qualche settimana fa, e adesso il nuovo impianto sportivo ha anche un regolamento ufficiale approvato all’unanimità in consiglio comunale. Il percorso dunque prosegue con gli ultimi dettagli: l’innovativa “bowl” è già solcata da giovani e adulti di Cesenatico, è stato trovato nome e logo coinvolgendo i giovani della città, sono stati piantumati gli alberi e presto verrano rifiniti gli arredi dell’area intorno.

Il regolamento.



Lo Skate Park è accessibile ogni giorno dell’anno dalle 9 fino a un’ora prima del tramonto, e l’uso è gratuito e consentito a persone di ogni età esclusivamente munite di skateboard, pattini in linea o bmx (solo con pedali, tappi manubrio in materiale plastico ed eventuali sporgenze in materiale plastico). La struttura non è provvista di personale addetto alla sorveglianza e ognuno vi accede sotto la propria responsabilità con i minori di 14 anni che devono sempre essere accompagnati da una persona maggiorenne. Al fine di prevenire infortuni è obbligatorio indossare il casco protettivo ben allacciato ed è consigliato l’uso di protezioni quali ginocchiere, gomitiere e polsiere.