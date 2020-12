Emilia Romagna in zona gialla. Ma resta il rebus dei tempi

Anche ieri, ospite di “Mattino Cinque”, il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ribadito che “l’Emilia Romagna tornerà zona gialla da questo fine settimana”. Dunque, riapriranno bar, ristoranti e pasticcerie (fino alle 18) e finalmente ci si potrà spostare liberamente da un comune all’altro. Per Cesenatico, mai così spenta e deserta come in questi giorni, sarebbe un primo ritorno alla normalità.

Bonaccini, tuttavia, non ha fornito ancora alcuna anticipazione ufficiale sul “quando”. Già da sabato prossimo? Oppure bisognerà aspettare lunedì? Pare che a dirimere la questione saranno, ancora una volta, gli ormai famigerati 21 indicatori fissati dal ministero della Salute, in primis l’Indice Rt, il congestionamento delle terapie intensive e l’incidenza dei contagiati.

L’Emilia-Romagna, infatti, resta ancora una regione ad alto rischio di contagio anche se, stando all’ultimo report del Ministero, la pandemia può essere “ben gestita” dal sistema sanitario nel breve-medio periodo. Nonostante l’Rt stia calando di settimana in settimana – 1,07 contro 1,14 della settimana prima e l’1,4 di inizio novembre – l’Emilia-Romagna ha ancora una valutazione d’impatto dell’epidemia “alta”. Questo perché è tra quelle regioni che hanno avuto un rischio elevato di trasmissibilità (cioè un Rt maggiore di 1) per tre settimane consecutive.

In Emilia Romagna, però, il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 33% (dato sotto la media nazionale che è del 43%), in miglioramento rispetto a una settimana fa che era al 35%. I parametri quindi rientrano nella zona gialla, così come quelli dei ricoveri negli altri reparti Covid che sono pieni al 48%, quando la soglia dell’arancione è il 50%.