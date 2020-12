Ecco le linee guida del PUG di Cesenatico

La città pubblica.

Nella logica del nuovo strumento urbanistico notevole importanza ricoprono le opere pubbliche. La città pubblica è stato oggetto di un approfondimento specifico con particolare interesse ai tessuti da rigenerare come la città delle colonie, dove le strategie pubbliche saranno una parte fondamentale per rigenerare aree degradate e più in generale gli interventi pubblici dovranno viaggiare in sinergia con quelli privati per migliorare i contesti urbani. Particolare attenzione è stata dedicata ai percorsi ciclopedonali, alle infrastrutture verdi come parchi e aree verdi e a quelle blu come canali e specchi d’acqua che dovranno vedere interventi di rigenerazione e di rifunzionalizzazione.

“Il PUG è frutto del lavoro intenso e instancabile della Dirigente del settore urbanistica ingegner Simona Savini che ha coordinato il lavoro di tutti i tecnici per mettere a punto questo documento in sinergia con l’amministrazione e la Regione Emilia Romagna. L’abbiamo presentato ai liberi professionisti, alle associazioni di categoria e alle forze sindacali, dal 9 dicembre andrà in pubblicazione e partiranno i 60 giorni utili per le eventuali osservazioni. Successivamente alla pubblicazione, come previsto dalla legge regionale, l’amministrazione organizzerà anche un momento pubblico di presentazione nelle modalità che saranno consentite dai prossimi DPCM. È un passo importante per il Comune di Cesenatico, uno sguardo nel futuro che accompagnerà la città per molti anni”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.