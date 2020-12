“Il bando, non bando del Natale” secondo i 5 Stelle

“Avviso a evidenza pubblica uscita sul sito del Comune di Cesenatico il 6 novembre che si chiudeva in meno di una settimana, in cui gli eventuali interessati avrebbero però dovuto trovare in quei 6 giorni, per partecipare, il tempo di creare un paternariato con le associazioni del territorio. Insomma tutto molto contratto nei tempi, la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale una formalità? – si chiedono i consiglieri pentastellati – Oltre a pretendere il rispetto del lavoro di categorie economiche decisamente in sofferenza in questo 2020, il Movimento 5 Stelle di Cesenatico continua a lanciare all’amministrazione, dal lontano 2016, la richiesta di proposte alternative e con attori individuati attraverso bandi concreti e strutturati nel tempo e sul territorio. Occorrerebbe avere perseveranza e costanza, quello che puntualmente non accade a Cesenatico, dove non vi è continuità di intenti, ma solo proposte disordinate che sono formalizzate in bandi sempre a ridosso delle festività”.