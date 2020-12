In Emilia Romagna “La cultura viaggia on line”

La cultura viaggia online con EmiliaRomagnaCreativa anzi viaggia sui bus di linea delle città della Regione Emilia Romagna. Questa è la modalità scelta per promuovere il nuovo portale firmato E-R, uno spazio dedicato alle arti e allo spettacolo dove finalmente tutti gli artisti del territorio possono esprimere la propria creatività.

Oltre 70 infatti sono gli eventi per ora in programma per dicembre, un cartellone in continuo aggiornamento dove si susseguono spettacoli, kermesse teatrali, opere liriche, balletti, concerti, presentazioni di mostre, libri e incontri. Il tutto fruibile on line in tempo reale o in differita a scelta del pubblico.

Tra le proposte non mancheranno quelle dedicate alle festività per non farci mancare l’atmosfera natalizia, fatta del Barbiere di Siviglia, dello Schiaccianoci, di Cenerentola, dei canti di Natale. Perchè da nutrire in queste feste non c’è solo la pancia, ma anche l’anima.