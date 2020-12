Spesa, bollette, smart home: Internet è una risorsa anche per la gestione della casa

Oramai Internet ci permette di fare quasi qualsiasi cosa, non solo da pc ma anche da telefonino, per non parlare dei cosiddetti “wearable”, ovvero gli oggetti hi-tech indossabili come gli smartwatch. È chiaro che la rete ha creato una vera e propria rivoluzione, anche in casa nostra: tutti oramai hanno una connessione, sia per lavorare che per l’intrattenimento.

Internet per la casa

Oggi, nel 2020, il web è sempre con noi, anche dentro casa: i vari device sono connessi al wi-fi, che in alcuni casi è connesso anche agli oggetti intorno a noi. E questo ci aiuta a gestire meglio il tutto. Non a caso, si moltiplicano sempre di più le offerte per avere Internet a casa sui siti degli operatori di settore, che continuano a proporre numerose novità. Questo perché anche loro sanno quanto sia importante, ad oggi, avere a disposizione una buona connessione. Di seguito, ecco alcuni esempi di come Internet ha cambiato la nostra vita in casa e non solo.

1) La spesa online

Oggi non c’è più bisogno di uscire di casa per andare al supermercato, data la possibilità di fare la spesa online. I numeri sono in aumento (anche per l’effetto-lockdown), sempre più persone si recano sui vari supermarket digitali che permettono di acquistare qualsiasi genere alimentare o bevanda. Dalla pasta al vino, passando per i surgelati, non bisogna fare altro che connettersi e riempire il carrello, comodamente seduti in poltrona. E così facendo si evitano anche i soldi spesi per la benzina, le difficoltà legate al parcheggio e ovviamente il tempo perso, fra file e altro.