La parola ‘Umarell’ entra nel vocabolario Zingarelli

Gli ‘umarells’ – resi celebri dallo scrittore bolognese Danilo Masotti – entrano nel vocabolario Zingarelli, che nell’edizione 2021 ‘consacra’ la parola ormai uscita dai confini dialettali (e culturali) d’origine.

“Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono”, è la definizione del dizionario per l’espressione dal bolognese ‘omarello, ometto’, indicata come nata nel 2007, anno in cui è uscita per Pendragon la prima edizione del volume ‘Umarells’ di Masotti.