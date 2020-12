Prove di Presepe della Marineria! LE FOTO

+++ IL VIDEO DELL’ACCENSIONE+++

In Romagna, il Presepe della Marineria è il più caratteristico, ammirato e fotografato. Negli ultimi anni sono stati creati eventi ad hoc per l’inaugurazione e l’accensione con un indiscusso successo grazie alla sua suggestione. Copione rodato e collaudato, ma tutto da rifare in questo 2020. In Presepe sarà illuminato come sempre nel primo week end di dicembre e, ci piace pensare, anche come gesto simbolico. Un segnale forte che sembra voler dire che le tradizioni non chinano il capo alle difficoltà. E che anche in momenti cupi e difficili non manca la luce della speranza.