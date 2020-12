E’ ufficiale. Emilia Romagna da domenica in zona gialla

Spostamenti. Tornano ad essere consentiti gli spostamenti dall’Emilia Romagna a un’altra regione e viceversa e tra Comuni. Resta vietato circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di salute, lavoro, necessità.

Bar e ristoranti. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, tornano ad essere aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Dalle 18 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera. A questo si aggiungono le misure in vigore con il nuovo DPCM che riguarda le festività natalizie.

Spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre e del 1° gennaio sono, inoltre, vietati gli spostamenti tra comuni della stessa regione o provincia autonoma, salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità. Consentito il rientro alla residenza o nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.

Seconde case. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto varrà anche per le seconde case situate in un comune diverso dal proprio.

Attività commerciali al dettaglio. Dal 4 dicembre al 6 gennaio è consentita fino alle 21. Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.