Ecco come sarà il nuovo Natale di Cesenatico

Le luminarie e le altre attrazioni.

In piazza Andrea Costa il tunnel delle sette stelle permetterà a grande e piccoli di potersi immortalare in foto da ricordare, e le giostre creeranno un’atmosfera ancora più magica così come piazza Pisacane sarà vestita a tema natalizio con un bellissimo albero interamente finanziato dall’amministrazione comunale. Accanto a queste attrazione tutta la rete di luminarie che in questo 2020 renderà Cesenatico più luminosa che mai. I commercianti di viale Roma si sono attivati per illuminare la strada, così come ha fatto il l’Associazione Cesenatico Centro Storico e l’Associazione Cesenatico Live. Anche i diversi Comitati di Zona si sono dati da fare con alberi nelle scuole e nei punti nevralgici dei loro quartieri. Da segnalare anche viale delle Nazioni illuminato in sinergia dal Comitato di Villamarina, il Comune di Cesenatico e il Comune di Gatteo.

“Un Natale diverso non significa un Natale meno bello e ricco di significato. Cesenatico ha sempre avuto la capacità di sapersi reinventare e sono certo che anche queste festività lo confermeranno. Volevo ringraziare i nostri dirigenti e tutti i tecnici che hanno lavorato per mettere in piedi una proposta diversa e innovativa. Cesenatico sarà sempre emozionante, e se rispetteremo le regole potremo viverla anche quest’anno in tutta la sua bellezza”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Il Presepe della Marineria di Cesenatico è una certezza per il mondo del turismo e anche quest’anno brillerà come sempre. Sarà un modo per riscaldare queste feste così particolari e sono certo che quella vista e le barche che riempiono il porto con le statue bellissime serviranno a ricordarci che Cesenatico c’è e ha voglia di guardare avanti. Tutto il Natale assume un nuovo significato con delle installazioni di luci che animeranno alcuni punti nevralgici della città e creeranno un percorso lucente: Cesenatico non è mia stata luminosa come quest’anno”, conclude l’assessore Gaia Morara.