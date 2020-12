Emilia Romagna da domenica in zona gialla, a ore l’annuncio

Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata pandemica, da ieri, l’indice di trasmissione del contagio (il famigerato Rt) in Emilia Romagna è sceso sotto quota 1, per la precisione 0,99. Era il dato che ci serviva per avvalorare le aspettative di tutta la Regione che, dopo tre settimane in zona arancione (dal 13 novembre), oggi spera di tornare in fascia gialla.

Ne è convinto il Governatore Bonaccini, che da diversi giorni ha indicato domenica 6 dicembre come data ipotizzabile per il passaggio di colore, e ne è convinto anche l’assessore alle politiche per la Salute dell’Emilia Romagna Raffaele Donini, che questa mattina, commentando l’indice Rt, ha parlato di “risultato enorme”, visto che “un paio di settimane fa eravamo a 1.60”. Significa – ha aggiunto – che “la circolazione del virus è scesa di livello ed è la ragione per cui ci attendiamo il provvedimento del governo che ci assegna la zona gialla”.