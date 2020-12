Nuovi agenti della Polizia locale a Cesenatico

Francesco Capelli è un ex militare e arriva da Savignano sul Rubicone, Alberto Clementi arriva dalla Polizia Provinciale di Ravenna e Giulia Forti era in precedenza era in forza al Comando di Polizia Locale di Riccione. Tutti hanno superato brillantemente il concorso e sono arrivati a rinforzare le fila del Comando di Cesenatico. L’agente in mobilità che arriva da Santarcangelo invece è Ylenia Molinari.