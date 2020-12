Ultimi due giorni in zona arancione, da domenica torniamo gialli

Ultimi due giorni in zona arancione, da domenica torniamo in gialla. Ieri in Emilia Romagna si è registrato il triste primato di morti della seconda ondata della pandemia. Infatti sono stati 85 segnalati in 24 ore (28 solo a Rimini), un dato in crescita e purtroppo in linea con il trend nazionale. Nonostante questo, l’Emilia-Romagna si prepara, con ogni probabilità, a tornare zona gialla da domenica. La formalizzazione è attesa per oggi con la nuova ordinanza del ministro della Salute, dopo la riunione del Cts e della Cabina di regia sui dati aggiornati.