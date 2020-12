Colpo al bancomat. Banditi messi in fuga dai Carabinieri

Bancomat della sede di RomagnaBanca di via Campone a Sala colpito nella notte. Il protocollo è sempre lo stesso. Il momento più fruttuoso per colpire è prima del week end quando la cassa è riempita di banconote per due giorni. Il bancomat, seppur trovandosi all’esterno è inserito in una stanza a cui si accede con porta scorrevole. Il tutto sotto lo sguardo delle telecamere puntate sull’ingresso. Ad un primo sguardo non sembra siano state oscurate. In tre hanno scelto quindi di colpire il prima possibile e fuggire.