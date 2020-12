Cesenatico, in 21 giorni di zona arancione sono cresciuti i contagi (+93)

Per l’Emilia Romagna ultime 24 ore in zona arancione. Da domani si torna in fascia gialla con l’apertura di bar e ristoranti fino alle 18 e la possibilità di spostarsi da un Comune all’altro (autorizzati anche gli spostamenti nelle altre regioni gialle).

Con l’indice Rt sceso sotto la soglia 1, un po’ tutti in Emilia Romagna – Bonaccini in primis – parlano giustamente di pandemia in regressione e di “restrizioni che hanno pagato”.

Vero su scala regionale, non a Cesenatico. Dove in tre settimane il numero di contagi è addirittura cresciuto (ieri eravamo a quota 244).

Ora, le restrizioni della zona arancione, con i locali pubblici chiusi ed il divieto di spostamenti tra Comuni, avrà forse contribuito a contenere un dato in veloce aumento, ma i numeri parlano chiaro: lo scorso 13 novembre, giorno in cui siamo entrati in zona arancione, il numero dei contagiati era di 151. Ventuno giorni dopo sono 93 in più. E questo malgrado l’inasprimento – il 14 novembre – delle restrizioni della zona arancione con l’ordinanza supplementare di Bonaccini che prevedeva la chiusura nei weekend dei centri commerciali e quella dei negozi la domenica. Insomma, per tre settimane Cesenatico è stata in zona arancione-rossa ma, a quanto pare, è servito a poco.