“Cesenatico merita un sindaco di Cesenatico”

L’accensione del Presepe della Marineria ha fatto da cornice a un incontro politico. L’invito di essere presenti all’accensione è stato raccolto da alcuni consiglieri comunali. Tra questi non sono mancati Roberto Buda (lista civica Buda Sindaco) e Giulia Zecchi (Lega), ma è stata la presenza dell’on Jacopo Morrone responsabile della Lega Romagna a suscitare attenzione. Vederli parlare “a braccetto” apre non pochi interrogativi curiosi, ma uno prevale su tutti. Che sia questa l’occasione per tirare le somme sul nome del candidato sindaco in quota cdx?

Che abbiano discusso di politica e schieramenti e non solo di natività è un dato di fatto. Da quel che sappiamo dai vari rumors delle ultime settimane, Morrone preferirebbe un candidato di una lista civica a uno in quota Lega. E sul versante cittadino del Carroccio, la consigliera Giulia Zecchi non ha mai nascosto di intendersi con la Lista Civica Buda Sindaco.