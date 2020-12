Niente colletta fra negozianti, ma il lungomare non resta al buio

Negli anni scorsi, per illuminare durante le festività natalizie il viale Carducci, era necessaria la tradizionale “colletta” fra negozianti organizzata dall’associazione “Carducci Live”. Un obolo più o meno obbligatorio di circa 100 euro ad attività (ma non tutti pagavano) per finanziare gli ornamenti luminosi del lungomare di Cesenatico e conferire un tocco di allegria anche ad una delle principali vetrine della città.

Da quest’anno, complice la crisi che ha colpito gravemente tutto il settore del commercio, nessuno se l’è sentita di andare a chiedere il contributo ai negozianti.

Nonostante ciò, anche in questo Natale post-lockdown, i commercianti di viale Carducci – spesso critici nei confronti delle amministrazioni comunali per quell’atavica propensione a privilegiare durante le feste la zona del porto – non resteranno al buio.