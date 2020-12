Riccione folla in piazza per festeggiare. Ed è subito polemica

Sopra una delle immagini che circola su facebook

Sulla stessa scia si segnala l’intervento anche dei 5 Stelle in regione.

““Le immagini della folla in viale Ceccarini per l’accensione delle luci di Natale sono molto gravi e dimostrano la totale irresponsabilità di chi, sindaco in testa, ha permesso un simile evento nel bel mezzo di una pandemia”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla ‘festa’ che si è svolta oggi pomeriggio a Riccione per l’accensione delle luci di Natale di viale Ceccarini. “Forse sarebbe stato opportuno dare il via al periodo dello shopping natalizio in modo più discreto senza creare una vera e propria festa con tanto di nevicata artificiale che, come era prevedibile, ha attirato in strada centinaia e centinaia di persone alcune delle quali anche con la mascherina non indossata correttamente – aggiunge Silvia Piccinini – Si tratta di un fatto grave che speriamo non abbia ripercussioni sulla curva dei contagi che, proprio grazie ai sacrifici di tutti, si stava lentamente abbassando. Di sicuro c’è la totale irresponsabilità della sindaca Tosi che ha permesso un evento del genere” conclude la capogruppo regionale M5S”.