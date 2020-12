Risveglio in zona gialla: ecco cosa potremo fare da oggi

Dopo 21 giorni in zona arancione, oggi Cesenatico – come tutta la Romagna – torna in fascia gialla. Raccomandando ancora la massima prudenza visto che nella nostra città – in controtendenza rispetto ai dati regionali – i contagi continuano a salire, da oggi si allentano le maglie delle restrizioni e, pur con qualche limitazione, si torna gradualmente ad una parvenza di normalità.

In primis, riaprono fino alle 18 bar e ristoranti, mentre l’asporto sarà consentito fino alle 22 (per la consegna a domicilio non ci sono limitazioni). Inoltre si potrà liberamente circolare da un comune all’altro ma anche varcare i confini regionali (solo se si è diretti, però, in un’altra regione a fascia gialla; ad esempio non si può andare nella confinante Toscana).