Bagni non si arrende: “Ridatemi quella bara su cui pregare”

Diciotto anni dopo quella ferita resta ancora aperta. E non c’è dubbio che non si rimarginerà mai. Perché, quando al dolore atroce per la perdita di un figlio, si salda la rabbia di una piccola bara bianca trafugata, il tempo che passa e che – a volte – asciuga le lacrime, in certe situazioni non serve a niente.

Ce lo ha ricordato la scorsa settimana Salvatore Bagni che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ripercorso il dramma della morte del figlio Raffaele che, a soli 3 anni, rimase ucciso da un guardrail dopo un incidente stradale che, nella dinamica, non sembrava neppure così tragico.

“Persi mio figlio quando non aveva compiuto nemmeno 3 anni – ricorda Bagni – era il 3 ottobre 1992. Io ero alla guida della mia Mercedes, fu decapitato dallo scoppio dell’airbag. Il percorso per risollevarmi da quel dramma è stato lungo, complicato e forse mai definitivamente compiuto”.

Poi la rivelazione inedita: “Se ho mai pensato a un altro figlio dopo la sua morte? Non ci sarebbe stato nulla e niente che avrebbe potuto sostituirlo, io e mia moglie Letizia ne eravamo convinti. E così – svela – presi una decisione. All’epoca non era neanche legale, però fui determinatissimo: non avrei voluto altri figli neanche per errore. Così, poco tempo dopo l’incidente, mi ricoverai in una clinica a Ravenna per sottopormi a un intervento di sterilizzazione”.