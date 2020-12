Ciclodromo, arrivato il parere del Coni

Per la realizzazione dell’opera è stata subito individuata un’ampia area di proprietà pubblica posta tra la S.S. 16 e via Litorale Marina, in prossimità del polo scolastico e del centro sportivo comunale esistente. L’area complessivamente misura 95.677 mq, di questi 20.951 mq erano già di proprietà comunale mentre i restanti 70.000 mq erano di proprietà di due enti pubblici: Ausl Romagna e Asp Cesena – Valle Savio. L’accordo firmato lo scorso luglio prevede la cessione a favore del Comune di Cesenatico delle aree situate a Villamarina (oltre 70.000 mq) e di un’area di 13.450 mq situata nella frazione di Bagnarola a fronte di una serie di operazioni a favore di Ausl Romagna e Asp Cesena-Valle Savio che comprendono la valorizzazione urbanistica di terreni, cessione di terreni e la permuta di un terreno edificabile già inserito dal Comune nel piano delle alienazioni immobiliari. L’ accordo è finalizzato all’acquisizione, da parte del Comune di Cesenatico, dei terreni di proprietà di Ausl Romagna e di Asp Cesena Valle Savio in località Villamarina che saranno destinati appunto alla realizzazione del ciclodromo e dei terreni di proprietà di Ausl Romagna in località Bagnarola da destinarsi al potenziamento del parco urbano esistente.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli

«Il progetto del Ciclodromo, che dedicheremo a Marco Pantani, va avanti e ogni passo ci avvicina alla realizzazione di quello che è un vero e proprio sogno per Cesenatico. Quest’opera è come un mosaico e da anni lavoriamo per trovare tutte le tessere necessarie: il bando regionale, il progetto definito ascoltando e coinvolgendo numerose associazioni sportive del territorio, l’accordo di programma e ora anche la risposta del Coni. Adesso siamo pronti a far partire le gare d’appalto», il commento del Sindaco Matteo Gozzoli.