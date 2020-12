Covid: a Cesenatico 18 nuovi casi, 244 in isolamento

Aumentano nella provincia di Forlì-Cesena, nella giornata odierna (lunedì 7 dicembre), i nuovi casi di positività al Covid-19. In totale sono 133. Nel Cesenate sono 81, così suddivisi sul territorio: Cesena 22, Cesenatico 18 (i casi totali sul territorio comunale sono 230 dei quali 224 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati non in terapia intensiva), Borghi 1, Gambettola 9, Gatteo 8, Longiano 1, Mercato Saraceno 3, San Mauro Pascoli 9, Sarsina 1, Savignano 5, Sogliano 1, Verghereto 1.

Dall’8 marzo 2020, data in cui è stata registrata la prima positività sul territorio di Cesenatico, si sono registrati a Cesenatico 577 casi totali di cui 341 guariti e 6 deceduti.

+++ IL BOLLETTINO DI IERI +++

Rispetto a ieri aumentano i casi registrati in Emilia Romagna, i nuovi casi sono 1.891, su un totale di 9.865 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,2%.

Dei nuovi contagiati sono 1.068 gli asintomatici, di questi 518 persone sono in isolamento domiciliare e 688 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,5 anni.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, sono +1.315 rispetto a ieri. Di questi, le persone in isolamento a casa, sono +1.248, il 95,6% del totale dei casi attivi.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia Romagna vede Modena con 414 nuovi casi, Bologna (276), Reggio Emilia (227), Ravenna (219), Rimini (193), Parma (149), Piacenza (118), Ferrara (103), quindi i territori di Cesena (81), Imola (59) e Forlì (52).