Il sindaco di Riccione: “Gli assembramenti? Video creati ad arte”

“I video si possono fare in diversi modi – ha detto – ormai lo sappiamo tutti. Si possono allargare le immagini, prenderle in un certo modo, così sembra che i presenti siano tutti ammucchiati”.

Ha poi aggiunto: “Che ci fosse gente è indiscutibile, c’ero anche io tra la folla, ma eravamo tutti con mascherine in ogni caso, 10 minuti e poi via per la propria passeggiata”.

Il primo cittadino di Riccione ha quindi accusato il governatore provinciale Santi e il governatore regionale Bonaccini di aver strumentalizzato il video: “Riccione non è allineata al Pd, quindi tutte le occasioni sono utili per loro per spararci contro”.