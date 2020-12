L’albero delle parole illumina la Vena Mazzarini

Quest’anno il gruppo Legger-mente ha proposto di mettere in evidenza una selezione dei libri oggetto delle letture che ogni mese si commentano, di solito nella biblioteca comunale di Cesenatico, associando delle parole che rappresentano la cifra delle emozioni che i romanzi e i saggi dei vari autori hanno saputo risvegliare, per restituire così in modo semplice emozioni a chi si sofferma per uno sguardo, una foto, una riflessione.

L’impegno è stato notevole poiché tutte le copertine sono state plastificate per proteggerle dalle intemperie, e in un sabato ventoso come pochi, con i dovuti distanziamenti, con tanta voglia di condividere questa esperienza e tanti sorrisi sotto le mascherine, insieme ai rappresentanti del Comitato di quartiere Boschetto, l’albero è stato alzato e allestito, nonostante il turbinio del vento che ha soffiato tutto il tempo senza tregua.

“La cultura vola” è stata l’espressione più ricorrente!

Tenacia, speranza, coraggio, amicizia, saggezza, conoscenza, complicità, altruismo, fiducia, memoria, solidarietà… queste, ma tante altre sono le parole e i sentimenti che accompagnano le copertine dei libri per far volare la curiosità e la fantasia in questo Natale 2020 che ha bisogno di luce e speranza più che mai.

L’allestimento dell’albero delle parole è avvenuto grazie alla sponsorizzazione dell’amministrazione comunale di Cesenatico e all’impegno del Comitato di quartiere Boschetto e del gruppo di lettura Legger-mente.