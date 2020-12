Concessioni balneari, avviata procedura d’infrazione contro l’Italia

Si torna a parlare di Bolkestein e le notizie non sono affatto rassicuranti per i nostri operatori balneari.

La Commissione europea ha inviato infatti nei giorni scorsi all’Italia una lettera di messa in mora relativa al rinnovo automatico delle concessioni balneari. L’Italia ora ha due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni sollevate dall’Europa, dopodiché Bruxelles potrà passare alla seconda tappa della procedura d’infrazione, inviando un parere motivato ed eventualmente comminando all’Italia una sanzione pecuniaria.

Nella lettera di messa in mora, la Commissione Ue chiede all’Italia di “garantire trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime”. Bruxelles ritiene infatti che la normativa italiana in materia “sia incompatibile con il diritto dell’Ue e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l’economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane”.