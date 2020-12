Quanti sono stati i decessi nel 2020 a Cesenatico?

Il 2020 sarà ricordato anche per essere l’anno in cui si chiede la conta dei morti. E scrivendo già si sa che anche la neutralità del dato sarà messa in discussione. Come, con ogni probabilità, qualcuno metterà in discussione l’attendibilità dell’Istat. Nei giorni scorsi la redazione ha ricevuto delle immagini che rilevavano il numero di morti in Italia rispetto gli anni precedenti. Dati estrapolati chissà dove che ingrossano le fila delle fake news. Tra un’immagine trovata a caso e i dati dell’Istat la seconda scelta vince per ovvie ragioni. Ecco quindi i dati ufficiali.