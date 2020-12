Spostamenti tra Comuni a Natale, Bonaccini chiede deroghe

Le Regioni chiedono deroghe al nuovo Dpcm in tema di spostamenti tra comuni. “Le regole bisogna rispettarle ma chiediamo di derogare per chi va dal papà o dal nonno per non lasciarlo solo, quindi in casi estremi. Abbiamo presentato come Conferenza Stato-Regioni un punto unanime sulle restrizioni” per i piccoli comuni, ha infatti spiegato il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini, ospite alla trasmissione tv ‘Oggi è una altro giorno’ su Rai 1.

“Io condivido la quasi totalità delle norme del Dpcm – ha aggiunto – poi c’è anche il buon senso. Sono tre i giorni in cui non ci si può spostare tra comuni limitrofi, tre giorni in cui a Milano o Bologna posso spostarmi per chilometri, mentre non posso farlo tra comuni che distano poche centinaia di metri: c’è una contraddizione”.