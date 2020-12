Ha riaperto ieri il Centro Diurno di Ponente

E’ ripartita ieri l’attività del Centro Diurno di Cesenatico con la cooperativa “In Cammino” di Faenza che continuerà a gestire il servizio per conto del Comune. La sede sarà nuova: da via Magrini, infatti, il Centro Diurno si è spostato alla casa per ferie “Mirandola” di via Cristoforo Colombo per poter garantire la prosecuzione di questo importante servizio all’interno di spazi adeguati alle nuove norme anti Covid. I locali sono stati messi a disposizione dalla Cooperativa “Aerat” che gestisce le colonie marine e montane della provincia di Trento.

Saranno 14 le persone che avranno accesso al Centro Diurno con due gruppi da 7 assistiti che potranno frequentarlo “in parallelo”: stessi orari, stessi giorni ma con a disposizione accessi, servizi e personale differente. L’orario di frequentazione sarà dalle 8.30 alle 15.30 e un gruppo accederà alla struttura 5 giorni su 7 e l’altro invece 7 giorni su 7.

Il personale sarà composta da 6 operatori socio sanitari, due per ogni gruppo con un cambio turno, più l’assistenza infermieristica. Anche i trasporti verso la struttura sono stati organizzati per provare a tenere isolata quanto più possibile questa “bolla”: gli ospiti arrivano in struttura con un pulmino igienizzato a ogni viaggio, due persone al massimo per ogni tragitto e con la cura di non “mischiare” mai persone appartenenti a due gruppi diversi. Prima dell’apertura odierna sono stati effettuati tamponi a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori.