Lavatrice, quando farla partire in condominio?

Abiti in un condominio e non sai quando è il momento migliore per fare la lavatrice? Ecco ciò che dice la legge, così potrai regolarti sugli orari migliori per fare il bucato.

Senza dubbio è vero che ognuno in casa propria è libero di fare ciò che vuole, come vuole e quando vuole, ma è pur vero che per quanto riguarda le attività rumorose, è bene non disturbare i nostri vicini, in particolare quando viviamo in condominio e abbiamo quindi delle pareti confinanti con altre persone.

Se ci troviamo ad essere parte lesa, ovvero abbiamo un vicino rumoroso che non ci lascia dormire perché decide di fare la lavatrice di notte, abbiamo la legge dalla nostra: stabilisce che i rumori superiori alla “normale tollerabilità” sono da ritenersi illegali. Se il concetto è piuttosto vago, è bene sapere che in genere – in aula di tribunale – si ritiene intollerabile ogni rumore che supera di 3 decibel il rumore di fondo, quello ciò che proviene dall’esterno dell’appartamento.