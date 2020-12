Occhio ai cartelli: via Gaza chiusa per i lavori di potatura

Da martedì 15 dicembre via Gaza resterà chiusa al traffico per gli interventi previsti dal piano potatura del verde a opera di Cesenatico Servizi. In questi giorni verrà predisposta l’adeguata cartellonistica per il preavviso e la deviazione, l’intervento è previsto nell’ordine dei tre giorni ma seguiranno aggiornamenti per quanto riguarda la riapertura. Nel frattempo, da martedì 15 dicembre si consiglia ai cittadini di accedere al quartiere di Ponente esclusivamente tramite il Cavalcavia per evitare disagi.