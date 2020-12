Porto di Cesenatico: terminati i lavori alla banchine di Levante

Una città abbracciata al suo porto, ecco una delle tante possibili definizioni di Cesenatico che deve buona parte della sua vocazione turistica, produttiva ed economica e anche culturale a quest’area così importante per tutti i cittadini.

Per fare da propulsore a una parte importante della città però, l’area aveva bisogno da tempo di un progetto di riqualificazione a tutto tondo che migliorasse le condizioni di lavoro di tutti le categorie che vi operano, mettesse in sicurezza il territorio dalle criticità legate alle condizioni meteo-marine e donasse nuova luce anche dal punto di vista estetico. Sono terminati in questi giorni i lavori partiti in agosto che hanno riguardato la riqualificazione delle banchine di Levante mediante innalzamento della quota a + 1.10:1. 16mt sul livello di medio mare e l’allargamento delle stesse sino a 1.50 mt.

L’intervento ha provveduto alla messa in sicurezza mediante consolidamento strutturale dei frangiflutti fortemente ammalorati, la predisposizione di nuove utenze ad uso esclusivo delle attività di pesca e il rifacimento della pavimentazione con la posa di materiale idoneo, tale da migliorare sia le condizioni di sicurezza dei lavoratori nelle aree di attracco in banchina che la movimentazione delle attrezzature di lavoro da pesca. L’intera area presentava da tempo una serie di importanti criticità legate alle condizioni meteo-marine e alle banchine di altezza inferiore rispetto a quelle presenti nelle aree del centro storico e a quelle delle aree in prossimità del mercato ittico in cui si è intervenuto di recente.

Nel frattempo, da metà novembre, sono partiti anche i lavori interamente coperti dall’amministrazione comunale, nell’area dei cantieri di Ponente e salvo imprevisti l’intervento in quell’area dovrebbe concludersi entro la fine di febbraio 2021. Nel piano asfalti 2021 è già prevista inoltre l’asfaltatura completa delle due aste di via del Porto.