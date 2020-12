Re Furio, il cavallo che morì di stenti, inchiesta partita da Cesenatico

A far partire l’inchiesta è stato un esposto dell’associazione Horse Angels di Cesenatico che, rappresentata dall’avvocata Silvia Ferraris, in apertura di udienza si è costituita parte civile.

L’intento dell’associazione – ha spiegato il legale – che da anni si batte contro il maltrattamento dei cavalli è quello “di portare avanti un atto di sensibilizzazione su un argomento delicato e purtroppo sempre attuale, quale è il maltrattamento degli animali”. Prossima udienza fissata per il 28 gennaio.