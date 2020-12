Basket, Tigers a caccia di riscatto nel “derby”

È ormai un classico della Serie B. È il derby con la “D” maiuscola, di fatto, per tutti. Per le società, amiche e costantemente in contatto, ma che questa partita non la vogliono perdere nemmeno in amichevole. Per i giocatori, con punte di agonismo che affondano le proprie radici praticamente all’alba dei tempi, quando i Tigers non erano ancora sbarcati a Cesena. Per i tifosi, sempre corretti e mai sopra le righe, e, negli anni duemila, pronti ai sani sfottò anche sui social media. La storia, dopo tutto, ci racconta in pochi anni di tanti incroci, statisticamente più favorevoli ai bianconeri, ma con la bilancia che pende a favore dei faentini se si guarda ai match disputati al PalaCattani.

Cabala a parte, la partita del PalaCattani arriva in un momento molto particolare per Cesena. Reduce da uno 0/2 che ha portato con sé tante scorie da smaltire in settimana, la formazione di coach Di Lorenzo si presenta al gran completo a Faenza dopo aver superato anche l’ultimo scoglio dei tamponi protocollari, ma soprattutto il coach romagnolo sguinzaglierà sul il parquet manfredo 10 tigri ferite, intenzionate a far partire definitivamente il proprio campionato scusandosi eventualmente per il ritardo. Queste le intenzioni, proclamate anche a mezzo stampa da Leonardo Marini e Giacomo Dell’Agnello, i due sicuramente più positivi nella sconfitta di domenica scorsa al Carisport contro Oleggio.