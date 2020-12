La missione del soldato Adler: “Ritrovare quei tre bimbi”

“Tra settembre massimo ottobre 1944, scattai una foto con tre bambini in una casa da poco liberata, se sono ancora vivi vorrei ritrovarli”, è il sogno dell’ex militare. Martin Adler e John Bronsky (soldato originario di Philadelphia morto da qualche anno) entrarono mitra Thompson in pugno in una casa. “Non ricordo il nome del paese. Entrammo in quell’abitazione. C’era un grande cestino di legno dal quale uscivano strani rumori. Io e John avevamo già il dito sul grilletto pronti a sparare, potevano esserci dei tedeschi. Poi un urlo e una donna che corse incontro urlando ‘bambini, bambini!’. Era la loro mamma che urlava! Ci fermammo e da quel grandissimo cesto sbucarono tre splendidi fanciulli, due bimbe e un bimbo”. Pochi minuti dopo Martin e John scattarono due foto con quei bambini, non prima che la madre li vestisse come in un giorno di festa. “Fu il momento più bello che ricordi in quell’inferno chiamato guerra”, dice Martin che non ricorda il paese esatto, anche perché a novembre venne ferito e mandato all’ospedale di Napoli. Tornerà in prima linea nel marzo del ’45 per vivere la liberazione del Paese. Adesso, però, la sua nuova missione è ritrovare questi tre bambini.