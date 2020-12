Dal 21 dicembre tamponi rapidi gratuiti in farmacia

Fino al 30 giugno, dopo la prenotazione, chi non presenta sintomi e non è contatto stretto di una persona che ha contratto il coronavirus, può eseguire il test in autonomia sotto la supervisione del farmacista. L’accertamento è gratuito: la Regione rimborserà alle farmacie 16,76 euro per ogni test.

“In caso di positività – ha spiegato in videoconferenza stampa l’assessore alle Politiche per la salute della Regione-Emilia Romagna Raffaele Donini – la persona verrà sottoposta a un tampone molecolare svolto gratuitamente dalla sanità pubblica. Questo accodo, unico in Italia, ci permette di avviare una capillare campagna di screening su vasta scala. Ci aspettiamo un’adesione significativa”.