Elezioni: partono le danze con la lista “Con Matteo Gozzoli Sindaco”

Stefano Pignotti, 37enne presidente dell’Atletica Cesenatico, è una delle anime della lista civica “Con Matteo Gozzoli Sindaco” che sosterrà il primo cittadino uscente alle prossime elezioni amministrative. E’ lui a tracciare un bilancio iniziale dei lavori per il fare il punto sui temi trattati.

“Un tema su cui vogliamo provare a lavorare è quello dello sport, in continuità con il lavoro attuale dell’amministrazione che ha investito e sta investendo su diversi impianti sportivi – spiega Pignotti – Oltre a portare avanti una programmazione di questo tipo riteniamo sia molto importante anche continuare con il monitoraggio e la manutenzione degli impianti sportivi già esistenti in città. Partendo da questo tema si arriva subito a parlare anche di mobilità sostenibile, un aspetto molto sentito dall’amministrazione comunale e sui cui crediamo sia importante puntare ancora. Il futuro di Cesenatico deve essere green per quanto riguarda il tema dei trasporti e questo può diventare anche un importane volano per il comparto turistico”.