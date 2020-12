Distrutta la sede di Oasi Costiera: “Non è una bravata”

Distrutte anche tutte le voliere dove, come detto, da qualche tempo, c’era anche una spettacolare ara tropicale con ali verdi, “un esemplare che avevo avuto in affidamento dalla Forestale. Per fortuna, non ho trovato penne nei paraggi, segno che, con ogni probabilità, non gli hanno fatto del male ma, semplicemente, dopo aver reciso la rete, l’hanno fatto scappare”. Stessa sorte per gli uccellini e le galline, ritrovate nei parchi circostanti.

Durante la giornata, Sandro Brina ha ricevuto la telefonata di Luciana Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli che gli ha espresso la solidarietà della sua comunità. Ma è chiaro che, dopo questo scempio, le parole non basteranno. Per ripristinare la sede dell’Oasi Costiera servirà, da subito, il supporto economico dei quattro comuni: “Spero che le amministrazioni capiscano l’importanza di questa struttura – conclude Brina – e, in questo momento così difficile, mi diano una mano concreta a ricostruire ciò che avevo creato in sedici anni di appassionato lavoro”.