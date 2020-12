Viola il coprifuoco e guida per 30km senza patente

A 39 anni non aveva mai conseguito la patente di guida e così, quando la scorsa notte è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria alla guida di una Renault Twingo, davanti alla classica domanda “patente e libretto”, ha allargato le braccia e sorriso. L’uomo, residente a Cesenatico, non si era accontentato di una “vasca” sul lungomare Carducci, ma si era addirittura spinto a trenta chilometri fuori da casa, precisamente in località Ponte Verucchio, per altro violando il coprifuoco delle 22.

Per altro, è emerso che l’uomo era già stato fermato in passato sempre alla guida di un’auto e dunque l’aggravante della recidiva ha fatto scattare l’immediata denuncia per guida senza patente.